Власти Таиланда с пятницы упразднили для всех путешественников систему Thailand Pass, в которую загружалась необходимая для въезда в королевство информация. Кроме того, требование медицинской страховки с покрытием в размере $10 тыс. для лечения коронавируса больше не является обязательным. Между тем местные власти настоятельно рекомендуют иметь при себе страховой полис.

Несмотря на ликвидацию Thailand Pass, путешественникам по-прежнему необходимо предъявлять сертификат о вакцинации или результаты теста об отсутствии коронавируса. Это могут быть отрицательный результат антиген-теста из медицинского учреждения или ПЦР-теста, сделанные за 72 часа до вылета в королевство. Невакцинированные и частично привитые люди, которые не смогут предъявить отрицательный тест по прибытии, должны будут пройти его на месте.