В Азербайджане третью дозу вакцины от коронавируса нужно вводить людям из группы высокого риска.

Как сообщили Trend в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), целесообразно вводить бустерную (третью) дозу через шесть месяцев после второй дозы медперсоналу, гражданам старше 60 лет, людям с аутоиммунными заболеваниями.

По данным TƏBİB, через шесть месяцев после второй дозы человек может получить третью дозу любой вакцины от COVID-19, разрешенной к применению в Азербайджане.

«В «Сертификате о вакцинации» будет отражена информация о последних двух дозах», — сказали в TƏBİB.