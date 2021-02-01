TƏBİB: Информация о факте распространения слухов представлена в надлежащие структуры для расследования

TƏBİB распространил заявление о голосовом сообщении в «WhatsApp» в связи с новым штаммом коронавируса.

По утверждениям в сообщении, «новый штамм больше всего распространяется среди детей и приводит к летальному исходу» и «больницы для больных коронавирусом оснащены койками для детей».

«В связи с этим заявляем, что по официальным данным ВОЗ, никаких фактов того, что заболевание новым штаммом коронавируса протекает тяжелее и он широко распространяется среди детей, нет. Не исключаются более высокая скорость заражаемости, связанная с новым штаммом, и соответственно рост числа зараженных, однако этот штамм коронавируса в стране пока не зафиксирован», — говорится в обращении TƏBİB.

В структуре подчеркнули, что информация о факте распространения подобных слухов, вызвавших ажиотаж в обществе, представлена в надлежащие структуры для расследования.

«Просим граждан доверять только официальной информации», — сказали в TƏBİB.

| 2021-02-01T10:04:38+04:00 1 февраля 2021, 10:33|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss