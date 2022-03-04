По традиции, приход весны ознаменовался стартом полюбившегося бакинцам Кинофестиваля британских фильмов. В этом году фестиваль проходит накануне тридцатой годовщины установления дипломатических отношений между Великобританией и Азербайджаном.

В этой связи организаторы фестиваля — British Council, Посольство Великобритании и Министерство культуры Азербайджана подготовили бакинским киноманам особенную программу. В нее вошли фильмы с участием оскароносных актеров, а также картины, побуждающие к действиям, как, к примеру, документальные ленты «Люди против изменения климата» и «Разрушая границы: Научный взгляд на нашу планету». Оба фильма посвящены стихийным бедствиям, вызванным изменением климата, и тому, что может сделать человечество для спасения планеты.

Открытие фестиваля состоялось в киноцентре «Низами».

В интервью # заместитель посла Великобритании в Азербайджане Филип Барклей сказал, что фестиваль – это прекрасная возможность отметить тридцатую годовщину британо-азербайджанских отношений:

«Мы запланировали ряд мероприятий в этой связи, и надеемся, что все они вызовут интерес у бакинцев. Я очень рад, что мы в очередной раз смогли поддержать British Council в проведение фестиваля», — сказал дипломат.

Комментируя другие мероприятия в связи с 30-летием дипотношений, Барклей подчеркнул, что для Британии это очень важный год:

«Дипломатические отношения между нашими странами отличаются прочностью, и я уверен, что в будущем они станут еще крепче. На следующей неделе в Центре Гейдара Алиева мы отметим 30-летие наших отношений большим праздничным мероприятием, с участием множества гостей, концертом и праздничным ужином», — отметил Филип Барклей.

Директор British Council в Азербайджане Фрэнсис Гарденер-Трехо, приветствуя журналистов и гостей, признался, что он счастлив представить азербайджанским зрителям лучшие британские фильмы.

«Нам особенно приятно вновь провести данное мероприятие лицом к лицу со зрителями и пригласить киноманов в кинотеатры, чтобы они смогли вживую насладиться магией кино. Тема фестиваля в этом году совпадает с решающим моментом в борьбе с изменением климата и демонстрирует роль, которую должен играть кинематограф в ознакомлении общественности с данной проблемой, стимулировании обсуждений и нахождения решений для лучшего будущего во всем мире», — сказал он.

После официальной церемонии фестиваля гостей пригласили на просмотр ретро-комедии «Герцог», повествующей об ограблении и борьбе за справедливость. Фильм сняли обладатели премии Оскар Джим Бродбент и Хелен Миррен.

Всего в рамках фестиваля будут представлены 7 картин. Показы запланированы до 15 марта, а посмотреть фестивальные картины можно будет в Киноцентре Низами, а также в кинозале Пространства современного искусства YARAT.