Сын экс-президента Армении Роберта Кочаряна Левон Кочарян решением Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны получил мандат депутата.

Как передает #, об этом сообщает Спутник Армения.

Напомним, 25 сентября Левон Кочарян был арестован сроком на один месяц.

Сын Кочаряна был задержан во время участия в акциях протеста, проведенных в Ереване против нынешнего премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

В его отношении было выдвинуто обвинению по избиению четырех сотрудников полиции. А в октябре был подан иск о продлении его ареста еще на два месяца. Суд рассмотрел ходатайство.