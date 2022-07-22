Сегодня из Херсонского направления поступили новости о том, что свыше 2000 оккупантов попали в окружение и запросили у Украины «зеленый коридор».

Об этом сообщает The Insider со ссылкой на данные источников в ВСУ.

По их данным, «зеленый коридор» для выхода из окружения запросили три российские батальонные тактические группы, в том числе рота спецназа и танковая.

По данным The Insider, наступление ВСУ велось сразу по двум направлениям: Ольгино – Костырка и Потемкино – Нововознесенское. В настоящий момент на севере Херсонской области идут активные боевые действия по линии Архангельское – Золотая балка.