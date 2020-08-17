Светлана Тихановская объявила о готовности стать национальным лидером

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявила о готовности стать национальным лидером. Ее видеообращение опубликовал Telegram-канал LIFE Shot, об этом сообщает Lenta.ru.

«У меня нет, и не было иллюзий, я никогда не хотела стать политиком. Но судьба распорядилась так, что я оказалась на самой передней линии противостояния с произволом», — заявила она, добавив, что восхищается мужеством и организацией протестующих.

Также Тихановская сочла необходимым в кратчайшие сроки подготовить законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов. В ходе видеообращения кандидат в президенты пообещала «принять» искренне раскаявшихся сторонников властей.

11 августа Тихановская покинула Беларусь и уехала в Литву. Она призналась, что была поставлена перед неким выбором, и упомянула своих детей.

Согласно официальным данным белорусского ЦИК, на выборах 9 августа Тихановская получила более 10 процентов голосов, действующий президент Александр Лукашенко — более 80 процентов. В стране уже неделю проходят акции протеста и столкновения с ОМОНом. Власти заявили о тысячах задержанных и десятках пострадавших. Подтверждена смерть одного демонстранта.