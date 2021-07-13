Свадебное платье Кейт Миддлтон от Сары Бертон и Александра Маккуин было выставлено в Букингемском дворце в 2011 году. Однако недавно опубликованное видео королевы Великобритании Елизаветы II свидетельствуют о том, что у нее увиденное вызвало отвращение, сообщает The Sun.

На кадрах видно, как она говорит Кейт Миддлтон, что «Это ужасно, не так ли? Ужасно, безобразно».

«Это выглядит очень жутко», — добавляет королева.

Кейт Миддлтон, однако, не кажется расстроенной мнением королевы, и можно услышать, как она отвечает ей, что намерение заключалось в том, чтобы придать свадебному платью «трехмерный эффект». (sports.ru)