Свадьбы никто не отменял или дезинфицируют ли кафе и рестораны в Баку?

После распространения коронавируса в соседнем Иране представители общественности неоднократно выступали с заявлениями о необходимости мер для предотвращения проникновения этого заболевания в Азербайджан.

В качестве одной из эффективных мер предлагалось проведение дезинфекции мест наибольшего скопления людей. Однако, представители соответствующих структур оставались глухи к этим требованиям, клянясь на Коране, заверяли людей в том, что в Азербайджане нет больных коронавирусом. Но, 29 февраля стало известно о том, что двое граждан Азербайджана все же заболели.

И только тогда соответствующие структуры очнулись: в стране на неделю закрыли все вузы и школы и началась тотальная дезинфекция в местах массового скопления людей. Причем, для демонстрации своей работы, как бы это смешно не выглядело, даже пригласили представителей СМИ.

А достаточны ли эти меры и насколько они эффективны? Ведь, в Азербайджане массовое скопление людей наблюдается не только в школах, вузах, и в общественном транспорте, но и, скажем, в заведениях общепита: кафе и ресторанах. Тем более, что свадьбы в стране из-за коронавируса еще никто не отменял. Так, что # решило выяснить, проводится ли дезинфекция предприятий общепита, и обратилось в увеселительные заведения.

Как заявили нам в Han Restaurant Baku дезинфекционные мероприятия в их заведении проводятся периодически. «В нашем ресторане дезинфекция проводилась и до распространения коронавируса. Нам никто не говорил о том, что мы обязаны проводить дезинфекцию в связи с распространением коронавируса», — заявил # сотрудник ресторана.

Работники другого ресторана Le Melange Baku также заявили о том, что у них не проводились дезинфекционные мероприятия в связи с коронавирусом. «Нас не обязывали проводить такую дезинфекцию. У нас периодически проводится дезинфекция, но это никак не связано с коронавирусом», — сообщили они.

В Portofino Lounge & Cafe дезинфекция также носит периодический характер. По словам работников кафе, их тоже никто не обязывал проводить дезинфекцию в связи с коронавирусом.

Как заявил # заведующий отделом Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Зияддин Кязимов, предприниматели сами должны обращаться в территориальные отделения службы дезинфекции для дезинфицирования их предприятий. «Для этого предприниматели должны заключать специальные договора со службой дезинфекции», — сказал Зияддин Кязимов.

Итак, перед нами открылась ясная картина того, насколько наши заведения готовы к нежеланной встрече с коронавирусом. Эти объекты хотя бы периодически проводят дезинфекцию, но как сами отмечают, их никто и не обязывал. Интересно, а владельцы других увеселительных заведений дезинфицируют свои объекты, или ждут, пока… Как говорится в известной поговорке, «Пока гром не грянет — мужик не перекрестится». Мы не можем указывать соответствующим структурам как выполнять свою работу, но уверены в том, что кто-то должен заставить все объекты в Баку провести дезинфекционные мероприятия. Иначе…