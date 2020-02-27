Сурков раскрыл «кремлевскую тайну»

Наверное, впервые из уст, пусть уже и бывшего, но очень высокопоставленного и влиятельного чиновника из самого близкого окружения российского президента, причем курирующего идеологическое направление кремлевской политики, прозвучало такое откровение в отношении одного из сопредельных государств, некогда входившего в состав Российской империи, а впоследствии — Советского Союза. Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков, который курировал в Кремле в последние годы украинское направление, в интервью порталу «Актуальные комментарии» высказал мнение, что «принуждение Украины к братским отношениям с РФ силой — единственный эффективный метод в отношениях двух стран». Тем самым он на примере Украины без дипломатических уверток фактически признал, что кремлевская политика в отношении стран, некогда входивших в состав Империи, а потом Союза, была и есть имперской, и она никогда не переставала быть таковой.

Только вот советская власть прикрывалась лозунгами «братства», чтобы завоевать и присоединить к России территории царской России, которые после Первой мировой войны, свержения самодержавия и большевистской революции пытались уйти в свободное плавание. А девиз большевиков, позаимствованный ими у французских революционеров, в частности у Максимилиана Робеспьера — «свобода, равенство, братство», заменивший дореволюционный — «За Бога, Царя и Отечество», на деле в отношении бывших вассальных территорий, входивших в состав Российской империи, оказался на поверку лишь лозунгом, под которым загоняли их уже в другую, тоталитарную советскую империю с предоставлением символического суверенитета.

И Украина наряду с другими 14-ю государствами-сателлитами, называемыми республиками и созданными на руинах бывших царских губерний с севера на юг, с востока на запад, была типичной периферийной колонией уже советской империи. В свое время большевистская Россия ценой большой крови принудила все окраины самодержавия к присоединению к Союзу, а сегодняшняя Россия уже несколько лет пытается найти способ вновь собрать бывшие союзные, а теперь независимые республики под своим сводом. Особенное раздражение в Кремле вызывает упорство Беларуси и Украины, которые в Москве вообще считают своей вотчиной, а проживающие там народы не признают как нацию. И Сурков, говоря «Украины нет», «украинской нации нет», «принудить к братству», даже не пытается дезавуировать истинные взгляды и намерения российского руководства относительно Украины. Кремль не отказывается от своих планов по поглощению этой страны, хотя, по признанию Суркова, «Украина для имперской и советской бюрократии всегда была делом хлопотным. То атаман Полуботок подведет, то западенцы к Гитлеру переметнутся».

И хотя в Кремле, как обычно, опровергли слова Суркова о политике принуждения Украины к братским отношениям, о чем сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявления бывшего помощника российского президента нельзя сбрасывать со счетов. Москва вряд ли откажется от планов в отношении Киева, она продолжит использовать разные варианты давления на политическое руководство Украины — как политического, так и экономического характера. Что из этого получится, удастся ли добиться уступок от президента Владимира Зеленского или придется переходить к плану «Б» с созданием общего экономического пространства, либо же прибегнуть к помощи националистов, а может понадобится оказание силового давления — известно только кремлевским политтехнологам, и Суркова среди них уже нет. Но на протяжении последних семи лет Сурков был проводником именно той идеологии, которую вчера озвучил уже будучи в отставке. И как совпало, в этот же день украинский президент Зеленский учредил День сопротивления оккупации Крыма, аннексия которого стала вершиной политической карьеры кремлевского идеолога.

Заявления Суркова без прикрас обнажили суть имперской политики Кремля и позволили сделать вывод: Украину будут принуждать силовым путем. Как некогда принудили к миру Грузию. Правда, братства с последней не вышло. Получится ли с Украиной — тоже вряд ли. Ведь брат — он или брат или нет, соседа силой братом не сделать, а врагом – легко…