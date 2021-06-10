Президент США Джо Байден «чересчур готов» к встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщила первая леди США, пишет РИА «Новости».

«О мой бог, он чересчур готов», — ответила Джилл Байден на вопрос о готовности ее супруга к переговорам с Путиным.

По его словам, Байден хорошо подготовился к своему первому зарубежному турне — к поездке он готовился неделями, работал до сегодняшнего дня. Как рассказала супруга президента, глава государства «любит зарубежную политику, это его крепость».