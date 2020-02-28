Судят Россию. В Гааге

Включение в конституцию России положения о верховенстве национального законодательства перед международным имеет не только политическую основу, но и вполне конкретную коммерческую, вернее финансовую.

Агрессивная политика в отношении соседей неизбежно перешла в юридическую плоскость. В частности, Украина подала ряд исков в международные суды в связи с аннексией Крыма и захватом государственной и частной собственности граждан, а также незаконной разработки полезных ископаемых в прибрежных к полуострову водах Черного и Азовского морей. Есть и другие иски. В частности, в Арбитражном трибунале ООН по морскому праву рассматриваются требования Украины, связанные с нарушениями Россией Конвенции ООН по морскому праву в Керченском проливе и Азовском море.

МИД Украины отметил, что «Суд согласился с Украиной, что требование России о статусе внутренних вод (Азовское море по договору между Украиной и Россией рассматривается как внутреннее. — авт.) не является надлежащим поводом для отрицания юрисдикции, этот вопрос следует решать на стадии рассмотрения дела, по существу. Решение означает необходимость осуществления юридической экспертизы незаконного строительства Россией Керченского моста и остановок судов в Азовском море, которые наносят ущерб международному судоходству».

России не удалось оспорить юрисдикцию Арбитражного трибунала на этом основании и теперь ей отвечать за незаконное, так как не согласованное с Киевом, строительство Керченского моста и другого беспредела, который она творит в Азовском море.

В понедельник 9 марта в Гааге начинается процесс по делу сбитого над Донбассом самолета рейса МН-17. Буквально накануне Генеральный прокурор Нидерландов заявил, что у следствия есть свидетель полета злополучной ракеты, попавшей в пассажирский самолет. Из сказанного им осталось неясным, есть ли еще другие свидетели у следствия. Это станет известным уже в ходе судебного разбирательства. В любом случае в Москве изрядно нервничают. Ведь родственники погибших пассажиров уже выставляют России огромные счета в качестве компенсации. Речь идет уже о миллиардах долларов.

Еще один суд только что закончившийся в Гааге. Решением Апелляционного суда поставлена точка в длительном судебном разбирательстве акционеров ЮКОС против России. Москва должна выплатить $50 млрд. за захваченную незаконным путем их собственности. Формально Министерством юстиции России подана апелляция в Верховный суд Нидерландов, но это только затягивание неизбежного.

Дела об отмене решений третейских судов в абсолютном большинстве мировых юрисдикций рассматриваются в двух инстанциях и вступают в силу после прохождения второй из них. В Нидерландах — это Апелляционный суд. Он объявил решения Международного арбитража 2014 года подлежащими исполнению, и они вступили в силу. Обращение в Верховный суд осуществляется в разрешительном порядке, и далеко не каждое дело может быть передано на его рассмотрение.

Дело в том, что по существу Верховный суд только определяет были ли процессуальные нарушения при рассмотрении. Эти решения были приняты единогласно, в пользу акционеров ЮКОС голосовал даже назначенный Россией арбитр Стивен Швебель. Крайне маловероятно, что Верховный суд Нидерландов в такой ситуации увидит процессуальные нарушения. Если вообще будет рассматривать эту апелляцию.

Заметим, что $50 млрд. по нынешнему курсу примерно 1,5 трлн. рублей. Это сравнимо с бюджетом Министерства обороны России. По крайней мере, по открытым статьям.

Мы столь подробно остановились на деле ЮКОС, так как оно наглядно показывает насколько в юридическом плане действия России являются ущербными. Как по, казалось бы, внутреннему делу захвата ЮКОС, так и по результатам агрессии против соседних государств.

Вернемся к приближающемуся отказу России от признания верховенства международного права, а упомянутые суды являются его частью. В Москве уже пишут и говорят, что не будут исполнять решения судов, в частности, по делу ЮКОС, так как с ним не согласны.

Не будем сейчас обсуждать формальную возможность такого отказа. Рассмотрим другие правовые и финансовые последствия.

Один из бывших акционеров ЮКОС проживающий в Израиле Леонид Невзлин уже заявил о возобновлении кампании по аресту имущества России за рубежом. Речь может идти о недвижимости и финансовых авуарах, принадлежащих государственным структурам.

К ним можно отнести военную технику, направляемую на оружейные выставки и учения, коллекции картин из государственных музеев. Если принимающее государство не дало специальных гарантий иммунитета от принудительного исполнения иностранного судебного или арбитражного решения, такое имущество может быть арестовано.

Надо полагать, что по примеру Невзлина бывшие акционеры ЮКОС будут обращаться в суды разных стран, чтобы наложить арест на разнообразное имущество и финансовые активы, так как российское государство является их акционером или учредителем. Вплоть до товаров, перевозимых на судах под другим флагом, если будет обнаружена их принадлежность государственному агенту. В принципе, речь даже может идти о нефти и газе, передаваемыми по трубопроводам. «Газпром» точно попадает в эту категорию.

Дальше правоприменительная практика. Если по другим делам будут присуждены платы, которые должна произвести Россия, а Москва откажется, то суды в разных странах будут чаще всего действовать по прецеденту. И дальше наступит эффект домино, когда во всех значительных странах будут угрозы ареста российской собственности, а суда с товаром не смогут зайти в порты, так как там груз будет арестован.

В демократических странах, во-первых, суды независимы и любое давление на них исключено. Во-вторых, ноты, протесты и т.д. ничего не дадут. Никто не осмелится не исполнять решения судов об аресте. В Москве это понимают с трудом, но это факт.

Чем же может Кремль ответить. Практически ничем. Государственной собственности западных стран в России практически нет. Если она есть, например, здания посольств, то попадает под суверенный иммунитет и не может быть арестована в принципе. Остается запрещать въезд в Россию судьям и прокурорам, но они туда и не ездят. Да начать кампанию на телевидении, но это только сотрясание воздуха.

Конечно, можно затягивать рассмотрение подачей апелляционных жалоб. Как показывает выигранный Украиной у «Газпрома» иск это дело финансово накладное. Задержка с выплатой стоила России $500 млн. в виде пени на $2,5 млрд. присужденных арбитражем. Легко определить, что пени на десятки миллиардов по делу ЮКОС обойдется российскому бюджету гораздо дороже.

Теперь о политике. Проигранные суды серьезно бьют по имиджу страны. Отказ от исполнения их решений существенно затрудняет дипломатические переговоры, так как отказ от исполнения решений судов, отрицательно влияет на общественное мнение. К тому же возникает коммерческий и финансовый риск. Как иметь дело с Россией, если она не уважает право и действует, так как Кремлю заблагорассудится.

Получается, что с Москвой нельзя иметь дело ни в финансах, ни в политике. Не зря еще Бисмарк предупреждал, что договоры с Россией «… не стоят той бумаги, на которой написаны».

Похоже, что в Кремле серьезно забеспокоились. Если вина России за катастрофу МН-17 будет доказана, что весьма вероятно, то это будет иметь самые серьезные как юридические, так и политические последствия, о финансовых даже и не говорим. В первую очередь для Донбасса, Крыма и не только.