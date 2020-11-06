Судьба США в руках… армян

У российского писателя-сатирика Михаила Задорнова есть цикл рассказов-выступлений об американцах. Главноре объединяющее составляющее всех этих рассказов утверждение, что «они тупые!». Понятно, что это была ирония, нередко перетекавшая в самоиронию. Но то был Задорнов, а сегодня я укажу на то, что творят армянские политики, аналитики и журналисты.

Итак, в США состоялись президентские выборы. Их окончательные результаты пока еще не обнародованы. На момент написания статьи было известно, что кандидат от демократов Джозеф Байден вышел вперед в штате Джорджия (16 выборщиков) после обработки 99% бюллетеней. Об этом сообщил телеканал Fox News. По сведениям телеканала, Байден обходит своего соперника республиканца Дональда Трампа на 917 голосов.

Таким образом, в случае победы в Джорджии Байден наберет необходимые для избрания президентом США 270 голосов выборщиков. Правда, нужно было учитывать то, что в Джорджии еще не подсчитаны голоса военнослужащих, которые считаются более протрамповскими. Как замечают эксперты, будет забавно, если армия спасет Трампа как минимум в этом штате, а максимум — во всей кампании. Тем временем, министр обороны США Марк Эспер подготовил прошение об отставке.

А действующий президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что необходимо остановить попытки Демократической партии США заполучить контроль в обеих палатах Конгресса США и Белом доме. «Итак, сейчас демократы работают над тем, чтобы заполучить контроль в Сенате… в таком случае они положат конец филибастеру (тактике препятствования меньшинством принятия законопроектов — ИФ), …Второй поправке (к конституции США — ИФ), а также — изменят состав (Верховного — ИФ) суда», — написал Трамп в своем твиттере. «Поэтому победа на президентских выборах становится еще более важной. Мы победим!» — добавил он.

Свое поражение на выборах Трамп признавать отказывается. Хотя, американские телеканалы прервали его выступление из зала брифингов Белого дома. Об этом пишет The Verge. Трамп начал заявлять в эфире о мошенничестве демократов и их попытках украсть результаты выборов. «Если посчитать законные голоса, то я легко побеждаю», — сказал американский лидер, несмотря на то что подсчет голосов все еще продолжается в нескольких ключевых штатах. После его слов телеканалы MSNBC, ABC, CBS, CNBC и NBC прервали трансляцию из Белого дома.

Одним словом, даже известные американисты, политологи из разных стран мира не берутся давать стопроцентный прогноз на тему того, чем все в итоге в США закончится. Вряд ли это понимают аналитики и в самих Соединенных Штатах.

А все почему? Потому, что не там ищут ответы на вопросы. Нужно было спрашивать у армян. Нет, ну реально, какие же тупые все эти американские и европейские эксперты! Все же очень просто. Анализируешь высказывания армянских пользователей социальных сетей, мониторишь армянскую прессу, вспоминаешь речи премьер-министра РА Никола Пашиняна и тебе все становится ясно. К примеру, все же помнят, что Никол Воваевич утверждал, что в Армении демократии больше, чем в США. Так вот отсюда и «плясать» нужно было. Пашинян же четко прочертил линию поведения для армянской аудитории. Он же пытается прикрыть словом демократия все свои провалы.

В частности, напомню, что в интервью для британского издания The Spectator Пашинян заявил: «Сейчас могу официально заявить, что Азербайджан развязал войну на Южном Кавказе против демократии». То есть, оккупация на протяжении более четверти века 20% территорий соседнего государства — это демократия. Изгнание из РА и Нагорного Карабаха миллиона азербайджанцев — еще большая демократия. Игнорирование резолюций Совбеза и Генассамблеи ООН со стороны РА — вообще новое слово в демократии. О том же, что позицию Азербайджана поддерживают лидеры таких демократических стран, как ФРГ, Израиль, Украина и прочие, тогда как в поддержку Армении выступает асадовская Сирия, Пашинян решил не уточнять. Нечего его такими «мелочами» отвлекать, он демократию в Армении строит. Из того, что было, как получится.

Впрочем, вернемся к выборам в США. Получив четкий меседж от премьер-министра РА, армянское экспертное сообщество и сделало уже главный, могучий вывод о том, кого следует поздравлять с победой на президентских выборах в Соединенных Штатах и почему. В итоге, пропашиняновское издание «Арменианрепорт» уже опубликовало статью «Время решительных действий: Пашинян должен поддержать Байдена». То есть, уже в самом названии текста видна дикая оторванность автора от жизни. Он, получается, сводит все к тому, что итоги президентских выборов в США зависят от того, кого поддержит Никол Воваевич. К Трампу у армян, как выясняется, куча претензий. К примеру, «именно при Трампе Турция умудрилась стать государством, позволяющим себе проводить столь бесцеремонную внешнюю политику». Кроме того, «крайне слаб был Трамп и в отношении путинской России, которая предала Армению и Арцах, вынудив сделать нас свой исторический выбор, заключающийся в неизбежности полного разрыва с этой распадающейся империей». Указано было и на поддержку Израиля, которую оказывал Трамп. В итоге появился вопрос автора текста в армянском издании: «И я хочу посмотреть, будет ли теперь Израиль столь же высокомерен, циничен, продолжит ли он продавать оружие Азербайджану?».

В общем, прощаются с Трампом в армянских СМИ. Соответственно, радуясь победе Байдена. Так и пишут, что есть большая необходимость в решительных шагах со стороны руководства Армении. «Президент и премьер-министр Армении должны поздравить Байдена с блестящей победой и выразить готовность поддержать его в столь сложный момент. Демократы двух стран должны объединиться во имя решения общих проблем», — указывает автор текста.

Но, услуга за услугу. Просто так Байдена руководство РА поддерживать не хочет. И вот уже озвучен перечень требований к нему. От Байдена армянская сторона ждет «введения санкций в отношении Азербайджана и Турции, признания независимости Арцаха, существенного увеличения финансовой помощи Арцаху и Армении, мощному давлению на все страны, которые поставляли оружие Азербайджану». А если не сделает? Вот тут автор скромно умолчал о возможных действиях РА в отношении США. А ведь мог бы и санкциями со стороны Армении пригрозить лично Байдену и всем Соединенным Штатам. В любом случае, мы видим, что не там ищут вопросы аналитики всего мира ответа на вопрос о будущем США. Спрашивать нужно у армян и лично у Пашиняна.