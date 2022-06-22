Являющийся крупнейшим оппозиционным гражданским движением Судана Альянс «За свободу и перемены» отказался от дальнейшего диалога с армией. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

Они заявили, что больше не вернутся к партнерству и взаимодействию с армией, так как не видят в этом смысла, а состоявшаяся в понедельник очередная встреча с Суверенным советом страны ни к чему не привела».

Одновременно об отказе от посреднических усилий сообщил во вторник Африканский союз (АС). Он объявил о выходе из политического механизма, обеспечивающего диалог в Судане из-за непрозрачности переговорного процесса.

11 апреля 2019 в Судане произошел военный переворот, в результате которого был отстранен от руководства и помещен под арест президент Судана Омар Башир. Действие конституции 2005 года было прекращено, в течение 3 месяцев на территории Судана действовало чрезвычайное положение. Были созданы органы власти — Переходный военный совет Судана и, позднее заменивший его, Суверенный совет Судана, которые управляли страной до назначения нового президента. (Газета.Ру)