Экс-командующего 58-й армией Вооруженных Сил РФ (ВС РФ) Ивана Попова арестовали по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Иван Попов арестован по подозрению в мошенничестве», — заявили правоохранительные органы. Слова передает ТАСС.

Напомним, что генерал-майор Иван Попов был отстранен от должности в июле прошлого года после того, как рассказал руководству о тяжелой ситуации на фронте в Украине, где, по его словам, солдатам был «нанесен удар в спину» из-за ошибок, допущенных высшим военным командованием.