Запад понимает, что обновление ядерной доктрины России во многом обесценивает усилия США и НАТО по нанесению России стратегического поражения и исключает возможность победы над ее Вооруженными силами на поле боя.

Как передает ТАСС, об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в интервью журналу «Национальная оборона».

«Заявление президента России Владимира Путина о внесении изменений в «Основы госполитики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» было встречено Западом настороженно. Там понимают, что объявленные Путиным корректировки во многом обесценивают усилия США и НАТО по нанесению нашей стране «стратегического поражения», а планируемое расширение перечня оснований применения ядерного оружия фактически исключает возможность победы над Вооруженными силами РФ на поле боя», — отметил глава СВР.