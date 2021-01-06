Судан и США подписали декларацию о нормализации отношений с Израилем

США и Судан подписали в среду в Хартуме декларацию о присоединении республики к «Авраамовым соглашениям» по нормализации отношений с Израилем. Об этом сообщило в Twitter американское посольство в Хартуме.

«Поздравляем переходное правительство под управлением гражданских политиков с подписанием Декларации «Авраамовых соглашений», что поможет в дальнейшем Судану на его пути преобразований к стабильности, безопасности и экономическим возможностям, — говорится в заявлении посольства. — Соглашение позволит Судану, Израилю и другим участникам «Авраамовых соглашений» укрепить взаимное доверие и расширить сотрудничество в регионе».

По информации суданского агентства SUNA, подписи под декларацией поставили находящийся в Хартуме с визитом министр финансов США Стивен Мнучин и министр юстиции Судана Насреддин Абдель Бари. В декларации, передает агентство без упоминания Израиля, подчеркивается «необходимость консолидации понятий терпимости, диалога и сосуществования между различными народами и религиями Ближнего Востока и мира во имя укрепления культуры мира». «Лучший способ достижения устойчивого мира в регионе и мире — сотрудничество и диалог между странами в целях повышения качества жизни граждан региона, чтобы они могли жить достойно и с надеждой, без дискриминации по этническим, религиозным или другим признакам».(ТАСС)