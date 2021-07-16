Судам предоставлено право штрафовать на сумму до 500 манатов адвокатов и стороны, неоднократно обращающиеся с необоснованными ходатайствами и жалобами.

Как сообщает АПА, это нашло отражение в законе «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики», указ о применении которого подписал сегодня президент Ильхам Алиев.

В соответствии с законом, суд сможет штрафовать на сумму до 500 манатов участников дела, их представителей или адвокатов, открыто препятствующих правильному и быстрому рассмотрению дел в суде, в том числе неоднократно обращающихся с необоснованными ходатайствами или жалобами в суд. Сумма штрафа будет устанавливаться судом в разумных пределах с учетом конкретных фактов.