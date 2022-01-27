Ясамальский суд вынес 27 января решение об аресте известного бизнесмена Хафиз Мамедова (Хавка) за уклонение от выплаты налогов и социальных отчислений в больших масштабах, сообщает «Туран».

Как сказано в сообщении Службы госналогов, уклонения от выплаты налогов и социальных отчислений выявлены на предприятиях фактически принадлежащих Мамедову.

По этим фактам начато уголовное дело, Мамедов объявлен в розыск.

Имя этого человека несколько раз фигурировало в различных скандальных историях. В различные годы ему принадлежало более десятка фирм и компаний в сфере строительства, торговли, а также футбольный клуб «Баку».

В 2014 году он купил английский футбольный клуб «Шеффилд Уэнсдэй» во второй лиге Англии.

В 2016 году он приобрел французский клуб «Ланс». Позже из-за финансовых проблем он лишился этих и других своих активов.

Где находится в настоящее время Хафиз Мамедов, неизвестно.