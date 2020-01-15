Суд в США обязал Telegram раскрыть информацию о банковских операциях по продаже токенов

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк обязал Telegram Group Inc. предоставить Комиссии по ценным бумагам и биржам США финансовую информацию, касающуюся продажи цифровых токенов Gram. Об этом говорится в подписанном в понедельник постановлении судьи Кевина Кастела.

«В свете аргументов сторон, представленных в соответствующих письмах и во время телефонной конференции 6 января 2020 года, суд обязывает ответчика предоставить запрашиваемые банковские данные», — отмечается в нем. Компания должна исполнить это решение до 26 февраля 2020 года, указывается в постановлении. При этом судья подчеркнул, что «банковские записи могут быть отредактированы для соблюдения иностранных законов о конфиденциальности личной информации».

7 января суд разрешил Telegram не раскрывать дополнительную финансовую информацию, однако сторона защиты к 9 января должна была предоставить подтверждение тому, что указанные банковские записи подпадают под «иностранное законодательство о защите данных». Представители Telegram Group Inc. настаивали, что приложения, на основании которых их оппоненты затребовали дополнительную информацию, не являются судебными документами, а потому соответствующее требование беспочвенно. Изучив доводы сторон, судья в итоге отклонил ходатайство представителей компании, обязав ее опубликовать документы об операциях по продаже Gram.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск к Telegram Group Inc. и Ton Issuer Inc. 11 октября 2019 года. Претензии регулятора касаются размещения ответчиками токенов Gram.(ТАСС)