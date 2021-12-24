В пятницу, 24 декабря, Верховный суд Беларуси рассмотрел жалобы на приговор Марии Колесниковой и Максима Знака. Заседание проходило в закрытом режиме.

Приговор оставлен без изменений, сообщил правозащитный центр «Весна. Один из лидеров белорусской оппозиции, член Координационного совета (КС) Мария Колесникова осуждена на 11 лет колонии. Юрист и член КС Максим Знак — на 10 лет.

Ранее Колесниковой и Знаку было предъявлено обвинение по трем статьям УК Беларуси: публичные призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности (ч. 3 ст. 361 УК), заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК) и создание экстремистского формирования (ч. 1 ст. 361-1 УК). Судебный процесс в Минском областном суде длился месяц и проходил в закрытом режиме, приговор был оглашен 6 сентября. (DW)