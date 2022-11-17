Суд в Гааге постановил, что самолет MH17 был сбит ЗРК «Бук», который запустили со стороны Первомайского, следует из постановления судьи.

Суд также постановил, что в деле о крушении MH17 речь идет о немеждународном вооруженном конфликте в Украине.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в 2014 году под Донецком. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов проводила расследование обстоятельств крушения без участия России. (Газета.Ру)