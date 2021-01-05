Суд в Джорджии вновь отклонил иск Трампа с требованием пересмотра результатов выборов

Суд в американском штате Джорджия отклонил очередной иск юристов действующего президента США республиканца Дональда Трампа с требованием пересмотреть итоги всеобщих выборов в этом штате, согласно которым победу одержал демократ Джозеф Байден. Об этом, как передает ТАСС, сообщило агентство Bloomberg.

По его информации, соответствующая исковая жалобы была подана юристами Трампа 31 декабря. В ней утверждалось, что суду следует вынести постановление, в котором результаты выборов были бы признаны недействительными.

К такому заключению, утверждают адвокаты действующего американского лидера, правосудие должно было прийти на основании того, что власти якобы нарушили избирательное законодательство штата при проведении досрочного голосования по почте, обработке и подсчете присланных таким образом бюллетеней. Кроме того, утверждается в иске, власти Джорджии якобы «ненадлежащим образом провели сертификацию» результатов выборов.

Во вторник судья окружного суда в Атланте (штат Джорджия) принял решение отклонить иск команды Трампа. По данным Bloomberg, суд пришел к заключению, что выборы, обработка бюллетеней и утверждение результатов волеизъявления были проведены в соответствии с законодательством. В Джорджии ранее дважды проводился пересчет голосов на всеобщих выборах. Согласно официальным результатам, Байден одержал в штате победу с 49,5% голосов избирателей против 49,26% у республиканца Трампа.

Во вторник в Джорджии проходит второй тур выборов в Сенат Конгресса США, от которого будет зависеть расклад сил в верхней палате американского законодательного органа. Если победу по его итогам одержат демократы Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок, оспаривающие мандаты республиканцев Дэвида Пердью и Келли Леффлер, то с избранием Камалы Харрис вице-президентом Соединенных Штатов у демократов появляется преимущество. Согласно американскому законодательству, вице-президент возглавляет Сенат и может голосовать, если при рассмотрении того или иного вопроса позиции законодателей разделятся поровну. Демократы при этом сохранили за собой большинство в Палате представителей Конгресса.