В Сабаильском районном суде рассмотрено представление следственного органа о продлении срока ареста бывшего министра труда и социальной защиты населения Салима Муслимова.

Как сообщает АПА, суд удовлетворил представление.

Решением суда срок ареста С.Муслимова продлен на 3 месяца.

По официальной информации, по итогам проверок, проведенных на предприятиях страны Государственной службой инспекции труда министерства в связи с соблюдением требований по охране труда в ходе строительства и реконструкции производственных, социально-бытовых объектов и объектов сферы общественного питания, было установлено, что при предоставлении разрешения на их сдачу в эксплуатацию С.Муслимов в разное время неоднократно получил в качестве взятки крупные суммы.

По результатам проверок, проведенных отделом внутреннего контроля, были выявлены обоснованные подозрения в том, что он неоднократно получал взятки в размере от 10 до 30 тысяч манатов от руководителей различных территориальных отделов министерства.

Решением Сабаильского районного суда в отношении С.Муслимова была избрана мера пресечения в виде ареста.