Суд отказался рассматривать очередное дело Манафорта

Нью-йоркский суд отказался рассматривать выдвинутые прокуратурой штата обвинения в ипотечном мошенничестве в отношении бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, сочтя, что это дело слишком похоже на то, из-за которого Манафорт попал в федеральную тюрьму, сообщает Голос Америки.

Это стало ударом по стратегии окружного прокурора Манхэттена, который, судя по всему, пытался подстраховаться на случай, если Трамп решит помиловать Манафорта по федеральным преступлениям. Манафорту вынесли обвинительные приговоры в рамках двух федеральных дел, связанных с его бизнесом. В настоящий момент он отбывает 7-летний тюремный срок.

| 2019-12-18T23:29:12+00:00 19 декабря 2019, 04:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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