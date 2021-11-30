Международный суд ООН вынесет 7 декабря решение по иску Азербайджана против Армении о нарушении Международной конвенции «Об отмене всех форм расовой дискриминации». Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

В тот же день будет вынесено аналогичное решение иску Армении против Азербайджана.

Азербайджан и Армения подали иски друг против друга в сентябре этого года. Взаимные обвинения касались дискриминации граждан на основании национального происхождения, этнических чисток, разжигания ненависти.

В октябре суд ООН в Гааге провел слушания по иску Азербайджана против Армении и по иску Армении против Азербайджана. (Turan)