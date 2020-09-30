Суд обязал Сноудена выплатить властям США $4,2 млн

Федеральный суд в штате Виргиния обязал бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена передать властям США $4,2 млн, полученных за книгу «Личное дело» и выступления, пишет Bloomberg.

Отмечается, что Сноуден не согласовал рукопись о работе в разведывательных службах, чего требует соглашения с Агентством национальной безопасности и Центральным разведывательным управлением.

Судья Лиам О’Грейди посчитал невыполнение этого правила нарушением взятых на себя обязательств.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на адвоката Сноудена сообщил, что бывший сотрудник американских спецслужб согласился отказаться от $5 млн, которые он получил с продаж книги «Личное дело» и публичных выступлений. Разглашение изложенной в ней информации нарушает условия контракта Сноудена со спецслужбами США.

Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден передал американским СМИ ряд секретных материалов о программах слежки разведслужб США и Великобритании в сети. Россия предоставила Сноудену временное убежище в 2013 году при условии, что он прекратит свою деятельность против США. (Газета.Ру)