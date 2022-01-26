Тбилисский городской суд до 9 февраля отложил заседание по делу о растрате госсредств на сумму около 9 млн лари (более $2,9 млн) в отношении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, так как второй фигурант дела, бывший начальник его охраны Теймураз Джанашия заразился коронавирусом. Об этом в среду ТАСС сообщил адвокат Саакашвили Бека Басилая.

«Сегодняшний судебный процесс отложен, потому что у Джанашии коронавирус. Судебное заседание перенесено на 9 февраля», — сказал он.

Рассмотрение данного уголовного дела близится к завершению. Суду осталось выслушать и изучить доказательства стороны защиты, после чего судья удалится для вынесения приговора. Обвинение в растрате госсредств предъявлено Саакашвили в 2014 году. По информации Генпрокуратуры, значительная часть этой суммы израсходована в 2009-2012 годах на личные нужды экс-президента, в частности, «на оплату услуг зарубежных поваров, массажисток, косметологов и дизайнера», на приобретение предметов роскоши, на аренду яхт, самолетов и на оплату расходов сопровождавших его лиц. Бывшему президенту грозит тюремное заключение на срок до 11 лет.