Бакинский суд по тяжким преступлениям принял решение о конфискации имущества экс-главы Фонда господдержки СМИ Вугара Сафарли.

Лишенный накануне свободы на 10 с половиной лет за хищение около двух десятков миллионов манат Сафарли, потерял огромное недвижимое имущество:

Земельные участки в различных частях Баку и его пригородах, дома и квартиры там же.

Земельные участки в Исмаиллы, а также несколько дорогих автомобилей.

Кроме того, суд конфисковал денежные средства на счетах Сафарли в различных банках на общую сумму в 1 млн. манат.

Напомним, что Вугар Сафарли был признан виновным в хищении не менее 18 млн. манат в течение 2015-2018 гг.

Эти средства были расхищены при строительстве домов для журналистов. Часть средств была расхищена при выделении денег на поддержку СМИ и проведение мероприятий.

В ходе суда над Сафарли неоднократно поднимался вопрос о том, что часть расхищенных средств были переданы Али Гасанову – помощнику главы государства, однако суд так и не вызвал Гасанова на процесс.