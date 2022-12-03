Издание The Guardian утверждает, что суд Хорватии постановил, что яхта Royal Romance, принадлежащая бизнесмену Виктору Медведчуку, должна быть передана Украинскому Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА), которое продаст его на аукционе.

В публикации отмечается, что АРМА таким образом сохранит экономическую стоимость яхты, которая оценивается в $200 млн.

Издание подчеркивает, что это будет первая подобная продажа от имени народа Украины с тех пор, как государства Запада ввели ограничения на активы сотен олигархов после начала специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины.

Ранее агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) Украины подтвердило факт обыска и ареста яхты украинского оппозиционного политика и бизнесмена Виктора Медведчука в Хорватии. (gazeta.ru)