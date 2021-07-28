Суд Эквадора лишил гражданства страны основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, его защита уведомлена об этом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката активиста Карлоса Поведу.

«Судьи административного суда согласились с аргументами министерства иностранных дел и объявили недействительным письмо о натурализации, выданное Джулиану Ассанжу. Уведомление пришло нам сегодня (26 июля — прим.)», — сказал Поведа.

Решение суда можно обжаловать через так называемые горизонтальные апелляции.

«С первого слушания мы заявляли, что Джулиана привлекли к суду не по закону, документы должны быть переведены, потому что у него английский язык… Сам я узнал о судебном процессе, когда зашел на сайт суда», — заявил адвокат Ассанжа.

В конце мая 2019 года власти США предъявили Ассанжу обвинения в эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае экстрадиции в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение. В настоящее время основатель WikiLeaks находится в тюрьме в Великобритании, в январе текущего года суд в Лондоне отказал Вашингтону в его экстрадиции.

Ранее сообщалось, что адвокат Ассанжа выразил надежду на запрет на экстрадицию своего подзащитного.