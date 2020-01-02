Суд Брюсселя прекратил дело об экстрадиции Пучдемона в Испанию

Бельгийский суд в четверг принял решение прекратить дело об экстрадиции экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона в Испанию, признав его депутатскую неприкосновенность. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал RTBF.

«Суд Брюсселя прекратил рассмотрение дела об экстрадиции Карлеса Пучдемона, признав его неприкосновенной фигурой на основании избрания депутатом Европарламента от Каталонии», — сообщил телеканал. Мадрид оспаривает факт наличия у Пучдемона депутатской неприкосновенности, поскольку после избрания в Европарламент от Каталонии он не был формально утвержден в этом качестве испанскими властями, как того требуют процедуры Европарламента, и не получил депутатского мандата.