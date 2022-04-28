Стычка с полицией произошла на акции протеста в Ереване, участники которой требовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна, передает РИА Новости.

После шествия по центральным улицам столицы один из лидеров оппозиции, бывший глава СНБ Артур Ванецян объявил о завершении акции, пообещав в пятницу на митинге сообщить о дальнейших действиях. После этого возникла потасовка между демонстрантами и полицией.

Стычку удалось прекратить после вмешательства Ванецяна и призыва не поддаваться на провокации.

«Мне сообщили, что причиной инцидента стало то, что один из полицейских ударил демонстранта… Власти находятся в агонии и идут на отчаянные шаги… Я призываю силовиков не идти на провокации», — сказал Ванецян агентству.

Шествие организовал лидер оппозиционной фракции «Честь имею», экс-глава СНБ Артур Ванецян. В четверг в Армении прошел ряд подобных акций, в том числе с блокированием улиц. Десятки человек были доставлены в полицейские отделения.

С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении против политики властей. В Ереван направились колонны оппозиционеров из городов Иджеван и Тигранашен, они планируют прибыть в столицу к 1 мая. В этот день оппозиция обещает провести крупнейший за последнее время митинг.

Ванецян ранее заявлял, что с 25 апреля начался «второй этап борьбы, который будет более активным, динамичным, и его целью будет мобилизация большего числа людей». Ванецян проводит акции протеста на площади Свободы в Ереване с 17 апреля.