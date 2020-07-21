Студенты выходят на войну: как молодые азербайджанцы «бомбят» армянских провокаторов в Интернете

Cтуденты Бакинского Государственного Университета (БГУ), будущие журналисты Джафарова Садагуль и Лятиф Исмайлов запустили в соцсетях проект «Информационная война», направленный на донесение правды о Нагорно – Карабахском конфликте и армянской агрессии в отношении азербайджанского народа, которая длится вот уже 30 лет.

В режиме нон-стоп молодые люди публикуют достоверную информацию, раскрывают факты, пресекая армянскую ложь и провокации, и вносят, таким образом, свой вклад в победу Азербайджана на информационном поле.

«Я понимаю всю серьезность информационной войны в первую очередь как гражданин и как журналист. Мы начинали с малого: вместе с одногруппником — Лятифом передавали друг другу информацию и делились ею в социальных сетях – Whatsapp, Instagram, Facebook, Twitter. Создали в одной из соцсетей группу, куда ежедневно добавлялись новые участники. Сейчас нас более 250 человек. Каждый человек в нашей команде играет большую роль — не жалея ни сил, ни времени, ребята переводят тексты о Карабахе, Азербайджане, армянской агрессии и оккупации на разные языки мира – английский, русский, французский, немецкий, испанский, норвежский, и делятся информацией в соцсетях. Кроме того, мы создаем новые тематические хештеги», — рассказывает # Садагуль Джафарова.

Сотни азербайджанских студентов из других ВУЗов сплотились вокруг идеи Садагуль и Лятифа. К примеру, студенты Университета иностранных языков помогают переводить тексты, студенты ADNSU, DIA, ATU, BAAU, SDU, BMU, LDU, AƏSMA, Университета Анадолу и других учебных заведений помогают в подготовке патриотического контента. Студентка БГУ Афсана Камал связалась с друзьями из Турции, которые с радостью поддержали проект и помогают с твитами в соцсети Twitter, так как в нашей стране эта соцсеть не пользуется большой популярностью.

«Попасть в тренды в Twitter – задача не из легких. Объединившись с нашими друзьями из Турции сделать это намного легче. К примеру, 2 дня назад мы были на третьем месте в трендах Twitter по Турции», — говорит Лятиф Исмайлов, отмечая, что, чем больше людей присоединится к проекту и поддержат его, тем масштабней будут результаты.

«Twitter в последние годы является отличной платформой для распространения важной информации по всему миру. При этом большую роль играют хештеги, благодаря которым и можно попасть в тренды той или иной соцсети. А чем больше твитов, тем быстрее мы попадаем в тренд, и привлекаем внимание мировой общественности», — поясняет С. Джафарова.

На данный момент, по словам Л.Исмайлова, благодаря тому, что участники группы активно их продвигают, в Twitter стали очень популярны следующие хештеги: #StopArmenianAggressor , #StopArmenianOccupation, #KarabakhisAzerbaijan #ArmeniaIsTheAggressor, #İşğalciDevletErmenistan, #TovuzisAzerbaijan.

«Сложность информационной борьбы усугубляет лживость и беспринципность со стороны армян. Как не вспомнить слова популярного американского писателя Роберта Шекли: «Самое обидное, что в информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду, потому что он ограничен правдой, а лжец может нести все, что угодно». В информационном противостоянии с армянами мы сталкиваемся именно с такой ситуацией. И по этой причине мы боремся с армянами исключительно фактами. И они сдаются. Начинают бежать, то есть блокировать, если перевести этот смысл в плоскость информационной войны», — говорит в интервью # Л.Исмайлов.

«Ежедневно противоположная сторона публикует ложную и провокационную информацию. Мы должны осознать это и двигаться вперед несмотря ни на что. На каждую ложь – отвечать исключительно фактами, это единственный способ одержать победу в этой информационной войне. Мы призываем присоединиться к нашей группе всех желающих. В единстве – наша сила. Мы на правильном пути и нам в этом нужна помощь каждого соотечественника», — заключила С.Джафарова.

Активное участие в группе принимают азерабайджанские квнщики:

«КВН — это добрая игра, объединяющая представителей самых разных национальностей. Мы за мир, за дружбу, за свободу творчества! Но когда ненависть и злоба отравляет жизнь твоей страны, когда гибнут мирные граждане, когда на лицо — попытки скрыть истину и пропагандируются вражда и ненависть, никто не может остаться в стороне», — говорит в интервью # Гультан Лазимова, директор Юниор Лиги Азербайджана.

«Несколько лет назад мы столкнулись с ситуацией, когда определенные люди пытались политизировать КВН, но благодаря вмешательству руководства нашей страны, благодаря оперативному решению Международного союза КВН ситуация нашла справедливое решение. Но провокации и ложь недопустимы в любой форме, поэтому сегодня мы, руководство, участники, команды и даже болельщики Азербайджанского Клуба Веселых и Находчивых объединились во имя идеи мира и справедливости», — отмечает она. Наибольшую активность в группе «Информационная война» проявили директор Азербайджанской Лиги КВН Гусейнали Шахвердиев, участники команды азербайджанцев России «Пахлава», квнщики Гусейн Ибадуллаев, Сабина Багирова, Мухаммед Ахмедов, студентка Уральского Государственного Экономического Университета Шахла Кадашова и др.

«Так как мы живем в веке технологий, война с Арменией вышла на новый уровень: идет активная информационная война. Армянские СМИ отрицают все международные договоренности, оскверняет историю нашего государства и выставляют Азербайджан как страну агрессора. Огромный поток лживой информации будоражит сердца азербайджанской молодежи. Я как представитель молодежи считаю своим долгом сделать все возможное, чтобы открыть миру глаза на правду, используя «тяжелую артиллерию» 21 века — социальные сети. Сегодня война с армянским захватчиком идет не только на фронтах, но и в просторах Интернета. И мы искренне надеемся и верим в то, что наши совместные старания будут способствовать тому, чтобы мир узнал всю правду о Нагорно-Карабахском конфликте. Наша цель – вывести из заблуждения каждую жертву армянской лжи, агрессии и провокаций», — высказался в интервью # квнщик, студент БГУ Мухаммед Ахмедов.