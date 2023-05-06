Азербайджанская студентка Дениз Саттарлы, некоторое время назад поступившая в Массачусетский технологический институт, завоевала бронзовую медаль на Международной Менделеевской Олимпиаде в Казахстане.

Как передает Report, об этом в Twitter написал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

«Наша школьница Дениз Саттарлы, которая некоторое время назад поступила на бакалавриат Массачусетского технологического института по специальности «химия», завоевала бронзовую медаль Международной Менделеевской Олимпиады в Казахстане. Поздравляю и желаю успехов», — написал министр.

Напомним, что ранее посольство США поздравило азербайджанских студенток Дениз Саттарлы и Фидан Гараеву, поступивших в Массачусетский технологический институт.