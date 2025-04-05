Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что сейчас не время обсуждать ввод миротворческих войск на Украину. Эту тему можно затронуть после того, как на территории страны прекратятся бои, считает он.

«Эта тема превратилась в символическую дискуссию, которая совершенно отклонилась от курса… Есть много других путей, как нам продолжить поддержку Украины. Наземные войска сейчас не находятся на нашей повестке»,— сказал господин Стубб в интервью газете Die Welt.

31 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский договорились провести встречу представителей министерств обороны Великобритании, Франции и Украины. Они займутся «подробным планированием» дальнейших шагов по созданию многонациональной миссии западных союзников Украины. Заседание состоится 10 апреля.