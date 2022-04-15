Бо Уиллимон, сценарист «Карточного домика», трудится со своей командой над документальным фильмом о зверствах и преступлениях российских оккупантов в Киевской области.

Об этом автор грядущей ленты рассказал в комментариях порталу OBOZREVATEL.

«Вместе с командой мы работаем над документальной лентой об этой войне. В большинстве своем она будет включать опыт обычных людей, которые были вынуждены столкнуться с вторжением: как эти люди выживают, адаптируются, развиваются в эпицентре конфликта. Сегодня мы видели Бородянку, Бучу – невероятные масштабы разорения и потерь, с которыми людям пришлось справляться. На меня все это оказало мощное эмоциональное влияние», — рассказал Бо Уиллимон.

По словам сценариста, он впервые так близко столкнулся с последствиями войны за свои 44 года. Касательно увиденного в Бородянке писатель заявил, что нападение одних людей на других с такой злостью — это худшее проявление человечества.