Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы, член Совета по правам человека (СПЧ) РФ Алексей Мельников заявил, что арестованного Игоря Стрелкова-Гиркина поместили в СИЗО «Лефортово» в Москве, передает РИА Новости.

«Он в данный момент находится в двухместной камере в СИЗО «Лефортово». У него есть телевизор, холодильник», — сказал член СПЧ, отметив, что с правозащитниками арестованный разговаривать отказался.

Российский Следственный комитет арестовал Гиркина 21 июля, и он будет находиться под стражей до 18 сентября по экстремистской поправке (обвинение в экстремизме).

Жена террориста Мирослава Регинская сообщила, что представители Следкома РФ задержали Гиркина у него дома в Москве. Сам экс-«ДНРовец» безуспешно пытался доказать в суде, что он не представляет большой опасности относительно бегства из-за приговора Гаагского трибунала (по делу о сбитии рейса MH17), но суд сослался на дурную славу Гиркина и «связи в правоохранительных органах» в качестве причин его немедленного заключения.

Адвокат Гиркина Александр Молохов утверждал, что российские правоохранительные органы преследуют того за сообщения в Telegram от 25 мая, в которых, как сообщается, говорилось о невыплатах военнослужащим РФ 105-го и 107-го воздушно-десантных полков.

Судебные документы, однако, указывают на то, что российские власти возбудили дело против Гиркина 18 июля — в день, когда он опубликовал несколько резких критических замечаний в адрес Владимира Путина.

Арест в РФ бывшего главаря боевиков-«ДНРовцев» Игоря Гиркина (Стрелкова) может быть публичным проявлением смещения баланса сил между кремлевскими группировками, причем в ущерб спецслужбам.