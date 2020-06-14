Стратегическая победа: ливийская армия освободила Аш-Шувайриф

Под портом Сирт на севере Ливии продолжаются ожесточенные бои между наемниками Хафтара и силами Правительства национального согласия (ПНС). 11 июня ливийская армия обеспечила контроль над стратегической 350-ти километровой трассой, а также районом Аш-Шувайриф на этой трассе, сообщает Анадолу.

Наемники Хафтара использовали трассу в течение года для логистических поставок между южными и западными районами страны.

Обеспечив контроль над трассой, силам ПНС Ливии тем самым удалось перекрыть пути снабжения наемников Хафтара оружием и боеприпасами.

Контроль над районом Аш-Шувайриф позволил перекрыть пути снабжения на военную базу «Таманхант» неподалеку от Сабхы.

Наемники Хафтара 18 марта отступили от авиабазы «Ватийя» в 140 км к юго-западу от Триполи, но продолжают сохранять присутствие на базах «Зинтан» (район Джебель Гарби) и «Ар-Раджбан».

Присутствие незаконных вооруженных группировок в регионе предоставляет угрозу населенным пунктам, другим военным базам в Джебель Гарби и прибрежной зоне.

Эксперты полагают, что после перекрытия путей снабжения наемники начнут бежать в направлении востока.

Несмотря на то, что Аш-Шувайриф является небольшим районом, значительная часть юга страны обеспечивается водой именно отсюда.

В то же время район имеет ключевое значение с точки зрения логистической поддержки добычи нефти с месторождений «Шарара», «Эль-Фил» и «Завия».

Освобождение Аш-Шувайрифа не только позволило обеспечить безопасность поставок нефти и водоснабжения, но и облегчит обеспечение контроля над городом Убари на юге страны.

Кроме того, Аш-Шувайриф расположен в непосредственной близости от города Сабха и базы «Таманхант» на юге страны, которые ливийской армии также предстоит отбить у наемников Хафтара.

Базы «Джуфра», «Таманхант» и «Берек аш-Шати» под Сабхой защищают наемники Хафтара из 12-ой бригады.

Другой конец южной дороги, начинающейся с Аш-Шувайрифа, простирается до Гадамеса. Город Гадамес, расположенный в юго-западной части Ливии, имеет особое расположение, образуя своеобразный треугольник у границы Алжира и Туниса.

Еще одна дорога, простирающаяся до базы «Джуфра», одной из самых важных целей операции под Сиртом, проходит через Аш-Шувайриф.

Поэтому вполне вероятно, что дорога будет использоваться в ходе возможной операции.

Ливийская армия 25 марта начала операцию «Буря мира».

В рамках операции 3 июня был обеспечен контроль над всей территорией провинции Триполи, 4 июня- над Каср Бин Гаширом, а 5 июня – контроль над городом Тархуна.

Кроме того, ливийская армия установила контроль над всеми прибрежными городами, авиабазой «Ватийя» и районом Западных гор.

Шестого июня в ливийской армии сообщили о начале операции «Пути победы» для освобождения Сирта, авиабазы «Джуфра» и близлежащих населенных пунктов.