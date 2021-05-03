Страны НАТО обсудят наращивание Россией военных возможностей в Арктике

Как утверждает Лунгеску, Россия сейчас расширяет свой военный потенциал в Арктике сильнее, чем когда-либо со времен холодной войны. «Ранее действовавшие советские военные базы вновь открываются, и строятся новые», — заявила она в интервью RND.

Россия значительно модернизировала свой северный флот, в том числе все подводные лодки, сказала она. Кроме того, отмечает Лунгеску, РФ внедряет новые системы вооружения, среди них подводный беспилотник «Посейдон», который может быть оснащен ядерными боеприпасами, новые радиолокационные установки и новый ледокольный флот.