Страны Большой семерки (G7) согласились выделить Украине краткосрочную финансовую помощь на сумму $19,8 млрд.

Об этом говорится в итоговом коммюнике министров финансов США, Канады, Японии, Германии, Франции, Италии и Великобритании, сообщает Bloomberg. Отмечается, что деньги пойдут на помощь Украине удовлетворить ее неотложные финансовые потребности.

«Мы признаем, в частности, неотложные краткосрочные потребности Украины в финансировании. В 2022 году мы мобилизовали $19,8 млрд для поддержки бюджета, в том числе $9,5 млрд… чтобы помочь Украине закрыть дефицит финансирования и продолжить обеспечивать предоставление основных услуг украинскому народу», — отмечается в тексте.

«Мы должны гарантировать способность Украины защищать себя, поэтому мы здесь занимаемся сбором средств для обеспечения ликвидности украинского правительства», — прокомментировал решение министр финансов Германии Кристиан Линднер.

Он отметил, что мир должен «поддержать Украину в этот решающий исторический момент». Он уточнил, что денежные средства включают $7,5 млрд от США, остальные — деньги Евросоюза, добавив, что «правительство Украины не должно беспокоиться о финансировании своих государственных нужд» в ближайшие месяцы.

«Я думаю, что это очень хороший сигнал о том, что страны G7 стоят плечом к плечу с Украиной, потому что они защищают не только себя, но и наши ценности», — сказал Линднер. (unian.net)