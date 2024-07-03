Государства-члены НАТО договорились предоставить военную помощь Украине в размере 40 миллиардов евро в 2025 году.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Ожидается, что лидеры стран Североатлантического альянса подпишут соответствующее обязательство на саммите НАТО в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее призвал страны Североатлантического альянса гарантировать Украине ежегодную помощь не менее чем в 40 млрд евро. На вопрос, как обеспечить справедливое распределение финансового бремени между странами альянса, Столтенберг сказал, что взнос каждого государства можно рассчитывать, исходя из объема ВВП.

Это означало бы, что США, Германии, Великобритании, Франции и Италии пришлось бы выделять значительно больше средств, чем другим странам НАТО.