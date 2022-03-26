Страны G7 провели обсуждение возможности очередного высвобождения нефтяных запасов из стратегических резервов.

Об этом, как сообщает «Московский Комсомолец», сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Данное обсуждение имело своей целью определить, какими способами можно снизить мировые цены на нефть. Ранее президент США Джо Байден уже отдавал распоряжение высвободить 30 млн баррелей нефти из стратегических запасов.

Теперь «Большая семерка» планирует освободить 60 млн баррелей нефти.