Министры финансов и главы центробанков стран G20 не смогли согласовать итоговое коммюнике, осуждающее российское вторжение в Украину, после встречи в индийском Бангалоре 25 февраля. Китай и сама Россия отказались подписать документ, сообщает Reuters.

Индия, которая проводила встречу в качестве председателя «двадцатки», не хотела поднимать вопрос о войне, но западные страны настояли на обнародовании документа со словами осуждения Москвы. В итоге участники G20 не выпустили итоговое коммюнике, обойдясь только публикацией «резюме» встречи. В документе говорится, что «большинство членов группы решительно осудили войну в Украине», но при этом «по-разному оценили ситуацию и санкции».