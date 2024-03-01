Главы министерств финансов и регуляторов стран «Большой двадцатки» (G20) не смогли согласовать итоговое заявление из-за разногласий по Украине. Об этом сообщает информационное агентство DPA со ссылкой на источники.

Вместо совместного итогового заявления свое заявление выпустила только председательствующая в G20 Бразилия. Одним из тех, кто стал причиной отказа от совместного итогового заявления, стал министр финансов Германии Кристиан Линднер.

Немецкий чиновник заявил, что не станет поддерживать совместное коммюнике по итогам встречи в том случае, если в документе не будут упоминаться ситуация в Украине и конфликт на Ближнем Востоке.