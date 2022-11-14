Страны ЕС проведут в Польше учения для 15 тыс. украинских военнослужащих.

Об этом перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам заявил журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он сказал, что уже давно ведутся обсуждения по поводу учебной миссии ЕС для украинских военнослужащих: «Учебная миссия начнет свою работу в Польше в ближайшие недели, и многие страны внесут здесь свой вклад».

Верховный представитель ЕС также рассказал об освобождении Херсона. Назвав это очень хорошей новостью, Жозеп Боррель подчеркнул, что союзники должны продолжать оказывать помощь Украине.