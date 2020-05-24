Странные цифры: кому и зачем понадобилось в период карантина брать на работу тысячи человек?

В условиях карантина увеличилось число наемных рабочих. Казалось бы, в чем причина роста армии трудящихся? Приостановка деятельности субъектов экономической деятельности сулила иные перспективы. Вот только статистика вещь упрямая, а местные СМИ информируют о тысячах трудовых договоров, заключаемых в рамках оплачиваемого общественного труда.

По состоянию на 1 апреля этого года число работников по найму в Азербайджане составило 1 млн. 646,1 тыс. человек, говорится в отчете Госкомстата. Ведомство отмечает, что за месяц, когда в стране был введен карантинный режим, число наемных тружеников увеличилось аж на 4,6 тыс. человек, а с начала года только в столице открылось 15 тыс. 189 рабочих мест. По стране эта цифра даже превысила 25 тыс.

Даже на поверхностный взгляд официальные цифры выглядят странно, поскольку кому и зачем понадобилось в период особого режима карантина брать на работу тысячи человек? Остается принять во внимание оплачиваемые общественные работы, организованные в направлении дезинфекционных работ, оказания социальных услуг уязвимым группам населения, работ по благоустройству, озеленению, уходу за парками, общественными местами и т.д. Сообщается, что число этих рабочих мест уже достигло 51 тысячи и будет увеличено до 90 тыс. Где в реальности трудились все эти граждане в апреле – сказать сложно.

При этом недавнее заявление Минтруда и социальной защиты наводит на определенные выводы. В профильном ведомстве сообщили, что были зафиксированы случаи аннулирования отдельными работодателями части трудовых контрактов в период карантина. В довесок этому даже выявлены случаи, когда договора аннулировались через день или несколько дней с даты заключения.

После проведения анализа этих случаев возникли основательные подозрения в том, что некоторые работодатели для выдачи гражданам разрешения на свободное передвижение в период особого режима карантина заключали фиктивные трудовые договора, заявили в министерстве. Здесь также проинформировали, что материалы, собранные по фактам злоупотреблений полномочиями, по сути создававшие препятствия мерам борьбы с пандемией, направлены в правоохранительные органы для дачи соответствующей правовой оценки. Государственная служба инспекции труда вновь предупредила работодателей, что злоупотребляющие полномочиями и необоснованно увольняющие работников бизнесмены будут отвечать за этой по всей строгости.

Похоже на то, что режим смс — пропусков вынудил работодателей оформлять трудовые отношения в период жесткого карантина. Иначе работодатели не смогли бы регистрировать своих сотрудников в Системе выдачи разрешений и мониторинга центра развития электронного правительства, чтобы те могли выходить на работу. Ведь согласно решению правительства, служащим, работникам и представителям ряда ведомств, предприятий и объектов перемещение было разрешено на основании служебных удостоверений или справки с места работы.

Обеспокоенность Минтруда расторжением трудовых договоров можно понять, поскольку смягчение режима карантина и ликвидация ограничений на передвижение граждан может привести к обратному процессу, поскольку необходимость в оформленных трудовых отношениях теперь отпала. Однако вернуть все на круги своя у работодателей вряд ли получится в ближайшее время.

Социальная ответственность частного сектора во время карантина бдительно отслеживается Государственной службой инспекции труда. По заявлению Минтруда, Госслужба ежедневно контролирует работодателей на предмет расторжения трудовых отношений с работниками посредством подсистемы «Уведомление трудового договора». Умные технологии, безусловно, серьезное подспорье в такой работе – скрыть расторжение трудовых договоров от электронной системы не получится, а значит, сохранность рабочих мест на легальном рынке труда гарантирована, в отличие от теневого, где трудится большинство населения.

Не менее казусно обстоят дела с общественными работами, ставшими для правительства панацеей от безработицы. В ходе проведенных мониторингов было выявлено, что на общественных рабочих местах в прошлом году не оказалось более 5 тысяч, в этом году – свыше 1100 общественных работников. Сообщается, что в связи с подозрениями на слабую посещаемость выявленные данные были направлены в соответствующие структуры. В то же время продолжаются мониторинги по оценке ситуации, связанной с приемом на общественные работы безработных и соискателей, выдачей зарплат и организацией общественных работ на местах, информирует Минтруда.