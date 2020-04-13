Сторонники Сарраджа заняли весь участок побережья Ливии от Триполи до границы Туниса

Формирования, лояльные Правительству национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа, вытеснили бойцов Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара из города Эль-Аджайлат, расположенного в 80 км к западу от Триполи. Как сообщил телеканал Al Jazeera, это уже третий (после Сурмана и Сабраты) стратегически значимый город на подступах к Триполи, занятый в понедельник сторонниками ПНС.