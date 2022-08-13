Североатлантический альянс разрабатывает комплекс мер для Боснии и Герцеговины в свете российского вторжения в Украину. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, слова которого приводит в социальных сетях заместитель председателя совета министров и министр иностранных дел БиГ Бисера Туркович.

Глава МИД Боснии и Герцеговины направила генсеку НАТО письмо, в котором «ознакомила его с вызовами, стоящими перед БиГ в связи с нынешними событиями в Европе и регионе».

«НАТО разрабатывает комплекс мер, специально адаптированных для Боснии и Герцеговины, в соответствии с вашими потребностями», — заявил Столтенберг в ответном письме, подчеркивая, что «НАТО решительно поддерживает евроатлантический путь БиГ».

По словам генсека альянса, они продолжат сотрудничать с Боснией и Герцеговиной «и другими международными партнерами для поддержания стабильности и продвижения реформ в БиГ».