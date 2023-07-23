Заседание нового Совета Украина-НАТО по просьбе Киева состоится 26 июля. Об этом сообщает DW со ссылкой на комментарий пресс-секретаря Альянса Оаны Лунгеску агентства dpa в воскресенье, 23 июля.

«Стороны встретятся, чтобы провести консультации по поводу последних событий и обсудить транспортировку украинского зерна через Черное море», — сказала Лунгеску.

Она уточнила, что эта встреча пройдет на уровне послов.

Напомним, 22 июля стало известно, что президент Владимир Зеленский попросил срочно созвать Совет Украина-НАТО из-за ситуации в Черном море. Этот вопрос он обсудил с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом.